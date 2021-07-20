РИАМО - 20 июл. Новые однодвигательные истребители пятого поколения Checkmate российского производства закупят в министерстве обороны России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) в подмосковном Жуковском президенту России Владимиру Путину представили новый истребитель пятого поколения от компании «Сухой» - Checkmate.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подтвердил, что Минобороны России собирается делать заказ на производство и закупать новый легкий тактический самолет (ЛТС) для Воздушно-космических сил РФ.

Разработка проводилась по инициативе «Ростеха» компанией «Сухой». Машину планируют поставлять как за рубеж, так и для российских военных.