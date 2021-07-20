В подмосковном Жуковском состоялось открытие Международного авиационно-космического салона. В этом году одно из крупнейших мероприятий в сфере авиастроения проходит в 15-й раз и, несмотря на антиковидные ограничения, собрало множество участников. Как и прежде, МАКС открыт не только для экспертов, но и для обычных посетителей, которые могут первыми увидеть новинки гражданских и военных летательных аппаратов.

Президентский визит

Церемония открытия авиасалона прошла с участием российского лидера Владимира Путина. Он подчеркнул, что МАКС полностью отвечает своему международному статусу, а также поблагодарил организаторов и участников за обширную программу.

«Все это открывает новые перспективы для презентации достижений в авиации и авиастроении, для новых контактов и интересных дискуссий», - отметил президент.

По словам главы государства, российская авиация обладает большим потенциалом развития, страна продолжает создавать конкурентоспособную авиатехнику. Президент уверен, что современная отечественная техника поможет удовлетворить растущий спрос и позволит укрепить позиции России в качестве одного из признанных лидеров авиаотрасли.

После торжественной церемонии Путин прибыл в выставочный павильон компании «Сухой», где ему презентовали новейший истребитель Checkmate. Легкий тактический самолет создан с использованием суперкомпьютерных технологий и не имеет аналогов в России. Он обладает малой заметностью и высокими летно-техническими характеристиками.

В рамках посещения площадки авиасалона Путин, как и в 2019 году, отведал свой любимый пломбир. Угощение главе государства принесли в розовом кейсе. Перед дегустацией лакомства президент внимательно изучил его упаковку.

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МАКС глазами посетителей

Международный авиасалон проводится в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Попасть на МАКС-2021 могут привитые люди, а также обладатели специального QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до мероприятия. Билеты можно приобрести на сайте МАКС.

Несмотря на ограничения, в первый день выставки на аэродроме Летно-исследовательского института имени М. М. Громова собралось большое количество зрителей. Некоторые авиалюбители пришли на МАКС с детьми.

«Я не разбираюсь в самолетах, вертолетах и так далее, но дети очень хотели посмотреть на них вживую. И мы в восторге! Да, конечно, ограничение движения (на территории Жуковского - ред.) и антиковидные меры немного подпортили впечатления, но увидеть шоу с участием техники стоило того», - поделилась впечатлениями посетительница Анна Сендрикова.

Гости авиасалона получили возможность познакомиться с обширной коллекцией экспонатов под открытым небом - вертолетами, самолетами, беспилотниками. Также пришедших ожидало авиашоу - в небе над аэродромом пролетели 11 вертолетов, пилоты трех машин продемонстрировали одиночное пилотирование. Участниками показательных выступлений стали самолеты Ил-114, МС-21-300, Су-57 и МиГ-35.

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Подмосковные разработки

В качестве участников МАКС-2021 заявлено свыше 550 компаний из России и 54 стран мира, в том числе порядка 60 подмосковных предприятий. Компании из Московской области уже представили на выставке свои уникальные разработки, среди них - первый российский офшорный вертолет Ми-171А3 от предприятия «НЦВ Миль и Камов» из Люберец.

«Демонстрация Ми-171А3 проходит впервые. Аппарат был создан для использования при разработке шельфовых месторождений», - рассказал представитель компании.

Научно-производственное объединение Лавочкина из Химок привезло на МАКС макеты новой космической техники - посадочной станции для отработки базовых технологий мягкой посадки на поверхность Луны и посадочной платформы миссии «ЭкзоМарс-2022».

Научно-инженерная компания (НИК) из Жуковского представила на выставке легкий двухместный самолет «Сигма-7».

«Главной особенностью данной модели является возможность быстрого складывания крыла по бокам фюзеляжа. При сборке «Сигмы-7» инженеры использовали технологии ударочувствительных материалов», - рассказал представитель компании.

В компании по производству беспилотных летательных аппаратов «Альбатрос» отметили небывалый масштаб выставки в рамках МАКС-2021.

«На выставке продемонстрированы действительно инновационные модели беспилотных аппаратов как военного, так и гражданского образца», - сказал собеседник агентства.

МАКС-2021 проходит по 25 июля включительно. Помимо выставки, программа авиасалона включает бизнес-дни, ежедневные авиашоу, ярмарку вакансий ведущих российских вузов. Ожидается, что каждый день МАКС будут посещать около 20-30 тыс. человек.

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