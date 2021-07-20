РИАМО - 20 июл. Врач и телеведущий Евгений Комаровский отметил, что чрезмерное употребление сладкого не всегда провоцирует развитие диабета, несмотря на распространенное мнение, сообщает Nation News.

По его словам, существуют 2 вида диабета, которые не связаны между собой. Первый тип чаще всего развивается в детстве, и причины его развития до сих пор не изучены. Большинство ученых считают, что это связано с аутоиммунными процессами, вирусами или генетической предрасположенностью.

«Мы понятия не имеем, почему у абсолютно здорового ребенка вдруг бац — и диабетическая кома, с которой он попал в больницу, но знаем, что сахар здесь ни при чем», — сказал Комаровский в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Врачи считают, что больные диабетом люди тяжелее переносят Covid-19. Во время пандемии им нужно тщательно следить за своим рационом.