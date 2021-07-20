РИАМО - 20 июл. В Москву доставлено более 40,4 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», всего по регионам страны распределили 720 тыс. доз вакцины, сообщает Федеральное агентство новостей.
Поставками занимается холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех». В гражданский оборот введено 3,1 млн доз «ЭпиВакКороны».
Вирусологи считают, что вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» способна защитить от будущих штаммов коронавируса, потому что в ней нет живого вируса, а используются искусственно синтезированные пептиды.
Ранее «Вектор» начал процедуру регистрации новой вакцины от коронавирусной инфекции под названием «ЭпиВакКорона-Н» под брендом Aurora-CoV. Она будет вводиться в 3 этапа.
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Текстовая трансляция
20 ИЮЛЯ
- Более 4 млн москвичей получили первый компонент вакцины от Covid‑19. Из них второй компонент вакцины получили более 2,2 млн человек.
- Еще 1 947 пациентов вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии выздоровело 293 502 человека.
- Профессор рассказал, чем опасна неполная вакцинация от Covid‑19. Люди с не полностью сформированным защитным слоем антител остаются уязвимы для коронавируса.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- За сутки в столице умер 101 пациент с Covid‑19. Всего за время пандемии в городе умерли 24 585 человек, заболевших Covid-19.
- За сутки в России зарегистрировали 23 770 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 478 больных. В Москве - 3 188.
- В РФ могут ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования против Covid‑19. Наказывать за такие призывы предлагают по Уголовному кодексу.
- Привитые от Covid‑19 смогут очно посещать занятия клуба «Московское долголетие». Занятия начнутся 21 июля.
- Более 3 тыс специалистов помогают москвичам в центрах вакцинации от Covid‑19. Все сотрудники одеты в фирменную одежду и их легко найти.
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