РИАМО - 20 июл. Секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников рассказал, что СИЗО-6, в который заключили Валерию Башкирову, сбившую троих детей на переходе в Солнцеве, находится на хорошем счету. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

В УФСИН России по Москве уточнили, что девушка сидит в карантинном отделении СИЗО, а не в одиночной камере.

«В части СИЗО-6 неважно, в какую камеру она попадет. Там если и встречаются странные отношения, то это бывает в крайне редких случаях. СИЗО на хорошем счету в общем», — сказал Мельников.

Днем 16 июля на пешеходном переходе на улице Авиаторов девушка за рулем машины Mazda сбила трех маленьких детей на пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали в больницу, там двое мальчиков скончались. 9-месячная девочка находится в тяжелом состоянии.

19 июля девушку отправили в СИЗО. Она признала вину и раскаивается в содеянном. В то же время девушка меняла показания о причине произошедшего, что может отрицательно сказаться в суде.

Башкировой предъявлено обвинение по ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).