РИАМО - 20 июл. За первую половину 2021 года пассажиропоток на МЦК вырос на 1,7%, а на МЦД - на 14% по сравнению с аналогичным периодом до пандемии в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На железной дороге пассажиропоток восстановился быстрее, чем на других видах транспорта. Каждый день МЦК и диаметрами пользуются более 800 тыс. человек.

Введение МЦД для многих сократило время поездок из Подмосковья в Москву. Выбор в пользу диаметров делают и владельцы автомобилей.

«При запуске МЦК мы делали ставку на реорганизацию промышленных районов в инвестиционно привлекательные территории для застройки жилой и коммерческой недвижимостью. И это сработало: жители новостроек и сотрудники новых офисов выбирают МЦК», — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что на МЦД становится больше коротких поездок внутри Москвы, маршруты диаметров пассажиры стали чаще использовать вместо метро или наземного транспорта.

В среднем ежедневно в июне-июле МЦК пользовались 370 тыс. пассажиров, МЦД - 465 тыс. пассажиров. За первое полугодие 2021-го МЦК воспользовались 71,1 млн пассажиров, МЦД - 83,4 млн пассажиров.