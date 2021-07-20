РИАМО - 20 июл. В рамках акции по получению кешбэка после оплаты коммунальных услуг жители Подмосковья вернули себе порядка 800 тыс. рублей. Вернуть 1% от суммы платежа могут клиенты МособлЕИРЦ – обладатели карты «Мир», сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Чтобы получить кешбэк, жителю нужно оплатить коммунальные услуги через личный кабинет на сайте МособлЕИРЦ или в приложении «МособлЕИРЦ Онлайн».

«Почти 800 тысяч рублей вернули себе жители Подмосковья по акции с кешбэком. Люди видят, что расчеты в отрасли ЖКХ становятся более понятными, что добросовестные плательщики получают преимущества. Уверен, в начале августа, когда придет время оплачивать коммунальные счета, кешбэк вырастет в разы», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Гендиректор МособлЕИРЦ Олег Савельев отметил, что за 2 недели 12 тыс. клиентов центра получили кешбэк.

Зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности можно в личном кабинете на сайте расчетного центра, в приложении «МособлЕИРЦ Онлайн» - на странице оплаты необходимо нажать кнопку «Получить кешбэк МИР» и заполнить поля.

Савельев добавил, что пользователи личного кабинета также могут получить скидки на услуги и товары по программе «Коммунальный бонус». Там доступны более 30 предложений от книжных издательств, супермаркетов, поставщиков товаров для здоровья, красоты, спорта, предложений от ресторанов быстрого питания.

Программа «Коммунальный бонус» реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках программы все, кто платит за услуги ЖКХ полностью и своевременно, получают скидки и купоны на различные товары.

Кешбэк за ЖКУ: как работает программа «Коммунальный бонус»>>