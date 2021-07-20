РИАМО - 20 июл. 15 жителей Подмосковья лишились права на охоту за браконьерство с начала 2021 года. Еще 3 дела находятся в судах, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

Управление Госохотнадзора увеличило число рейдов по препятствованию незаконной охоте в Подмосковье. Это связано с ростом количества случаев браконьерства и нарушения режима охраны на особо охраняемых природных территориях Московской области.

«Наиболее частые нарушения в этой сфере - охота вне установленных сроков или неразрешенными способами», - сказал заместитель председателя правительства области – министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

Он отметил, что больше всего от браконьерства страдают заказники и памятники природы, где наблюдается большое разнообразие видов. Особенно это касается «Москворецкого пойменного заказника». Там находится среда обитания более 200 видов птиц.

Кроме того, в последние месяцы случаи браконьерства пресекались инспекторами Госохотнадзора в Луховицах и Наро-Фоминском округе. Одного из нарушителей удалось засечь с помощью фотоловушки.

Чаще всего браконьеров лишают права охоты на один год. Записи об этом вносятся в специальный реестр. Также информацию об аннулировании охотничьих билетов нарушителей передают в подразделения Росгвардии.