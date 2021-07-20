РИАМО - 20 июл. На Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в Жуковском впервые представили первый российский офшорный вертолет Ми-171А3, сконструированный в Люберцах. Всего в авиасалоне принимают участие более 60 предприятий из Московской области, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

МАКС-2021 проходит 20-25 июля. Открыл авиасалон президент РФ Владимир Путин.

«То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику. Впереди несколько дней насыщенной деловой программы, научных симпозиумов, демонстрации новинок, выступлений лучших пилотажных групп», — сказал Путин.

Разработки из Подмосковья

«Рад, что наряду с крупнейшими отечественными и зарубежными представителями отрасли в МАКС-2021 участвуют подмосковные компании. На этих предприятиях трудятся замечательные люди. Они создают высокие технологии, самую современную продукцию и реализуют масштабные инновационные проекты, с которыми мы связываем настоящее и будущее Подмосковья», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На МАКС впервые представлен первый российский офшорный вертолет Ми-171А3, сконструированный на «НЦВ Миль и Камов». Вертолет можно использовать при разработке шельфовых месторождений.

Объединенная авиастроительная корпорация презентовала среднемагистральный самолет Ил-114-300, в производстве которого участвует Луховицкий авиазавод им. Воронина – филиал «РСК «МиГ».

Компания «НИК» из Жуковского представила легкий 2-местный самолет «Сигма-7» со складывающимися крыльями по бокам фюзеляжа. На авиасалоне также представлен макет многоцелевого лабораторного модуля «Наука» (РКК «Энергия» из Королева). Аппарат планируют запустить с Байконура 21 июля.

ЦАГИ им. Жуковского представил модель сверхзвукового гражданского самолета «Стриж» с удлиненным носом, V-образным крылом и двигателями в хвостовой части.

Авиасалон МАКС‑2021 в Жуковском: что посмотреть в небе и на земле>>

Как добраться на МАКС

Автобусы «Мострансавто», на которых можно добраться до авиасалона, курсируют в режиме шаттлов. Они перевозят пассажиров бесплатно. Некоторые маршруты автобусов поменялись, посмотреть подробнее можно по ссылкам mostransavto.ru и t.me/dorogitransport/6131.

С 6:00 и до 22:00 действует запрет на проезд для грузового и транзитного транспорта. Кроме того, закрыты парковки на некоторых улицах. Ограничения движения не касаются машин экстренных служб и местных жителей.

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) назначила порядка 350 дополнительных рейсов электричек. Посмотреть расписание можно по ссылке.