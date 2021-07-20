РИАМО - 20 июл. С начала 2021 года экстренную социальную помощь оказали более чем 46 тыс. жителей Подмосковья. Выплату можно получить раз в год, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Зампредседателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина рассказала, что люди могут получить помощь при возникновении трудной жизненной ситуации: инвалидность, безработица, малообеспеченность, безнадзорность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью.

«Также за помощью могут обратиться граждане, которые столкнулись с повреждением жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа», – сказала Каклюгина.

По ее словам, размер выплат составляет до 7 тыс. руб. на каждого члена семьи и до 10 тыс. руб. одиноко проживающему гражданину. В случае повреждения или утраты жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий выплаты составят до 30 тыс. руб. на каждого члена семьи и до 50 тыс. руб. одиноко проживающему гражданину.

Каклюгина отметила, что получить помощь можно раз в год через МФЦ. По ее словам, необходимо подготовить документы о сведениях о доходах, а также подтверждение возникших трудностей.

Подробную информацию и консультацию по оформлению экстренной социальной помощи можно получить в управлениях социальной защиты населения городских округов.