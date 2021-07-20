РИАМО - 20 июл. Конкурс эскизов граффити для стрит-арт проекта стартовал в Московской области. В нем могут принять участие жители от 18 до 35 лет, зарегистрированные в регионе, сообщается на сайте волонтеров Подмосковья.

Участникам предлагается подумать над современным прочтением народных художественных промыслов региона. Например, представить, как бы выглядел жостовский поднос, если бы его создали сейчас, пофантазировать над новым вариантом павловопосадского платка или федоскинской лаковой миниатюры.

В качестве фундамента необходимо использовать традиционную форму, а в ее исполнение вложить образы современности. После этого необходимо нарисовать эскиз. Здесь ограничений нет: можно сделать его в графическом редакторе или в формате скетча на бумаге.

Эскиз в формате картинки jpeg/png или фото хорошего качества вместе с анкетой нужно отправить на электронную почту nhp.street.style@yandex.ru до 1 августа. Анкету и согласие на обработку персональных данных можно скачать на сайте Главного управления социальных коммуникаций Московской области в разделе «Новости».

Жюри определит победителей конкурса до 18 августа. Оценивать работы будут профильные экспертные художественные арт-сообщества, лидеры общественного мнения, кураторы федеральных, региональных и международных фестивалей уличного искусства, продюсеры и представители управления.