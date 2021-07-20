РИАМО - 20 июл. Лифт с тремя полицейскими упал в доме в столичных Кузьминках, один из правоохранителей получил перелом лодыжки, сообщает Nation News.

Инцидент произошел в 24-этажном доме на улице Маршала Чуйкова. Лифт упал в шахту с верхних этажей. Причины и обстоятельства устанавливаются.

Пострадавшего доставили в медучреждение. Остальным полицейским помощь не понадобилась.

Ранее в Москве грузовой лифт упал с 5-метровой высоты на двоих рабочих склада. Один мужчина получил перелом позвоночника, а второй — перелом ноги.