РИАМО - 20 июл. Врач-диетолог Марина Макиша назвала популярные продукты для завтрака, повышающие риск развития диабета, среди них есть хлопья и мюсли, сообщает Nation News.

«Все очевидно. Самая главная причина, из-за которой развивается сахарный диабет, это присутствие в рационе того, что мы называем быстрыми углеводами. Это все виды белой пшеничной муки, все продукты, которые содержат добавленный сахар, все виды полуфабрикатов быстрого приготовления, каши быстрого приготовления, хлопья и мюсли», — сказала Макиша.

Она отметила, что диабет считается опасной хронической болезнью с серьезными последствиями. Но есть способы выявить болезнь на ранних стадиях.

«Само по себе наличие повышенного веса у человека уже является предрасположенностью к сахарному диабету. Нужно убрать из рациона продукты с высоким содержанием быстрых углеводов, добавить физическую активность. Это то, что признано на уровне мирового сообщества. Можно с уверенностью сказать, что диабетом может заболеть каждый, кто не следит за питанием и имеет лишний вес», — добавила врач.