РИАМО - 20 июл. ООО «Стройсити» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за уклонение от заключения контракта на ремонт кровли в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий», сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Проект контракт был направлен учреждением в адрес фирмы в установленный законом срок, но участник аукциона не предоставил подписанный контракт вовремя и уклонился от подписания.

На заседании комиссии фирма не предоставила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Изучив доводы лиц, антимонопольное ведомство решило внести сведения об ООО «Стройсити» в реестр недобросовестных поставщиков.