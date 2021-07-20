РИАМО - 20 июл. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что в резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве идет строительство каких-либо объектов, сообщает Газета.ru.

Ранее в Сети появилась информация, что в резиденции проводят строительные работы.

«Нет никаких строек — это резиденция главы государства, там нет никаких строек», — сказал официальный представитель Кремля.

Также Песков подчеркнул, что на территории резиденции Путина в Московской области нет каких-либо стройплощадок.