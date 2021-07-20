РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 июл. 29 детей из Котельников в возрасте от 7 до 15 лет сейчас отдыхают в летнем оздоровительном лагере «Гагарин» в Евпатории, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В их числе ребята из малообеспеченных и многодетных семей, находящиеся под опекой или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Путевки для них предоставлены бесплатно за счет средств областного и местного бюджетов. Отдых продлится до 5 августа. Обязательное условие пребывания в лагере - соблюдение мер безопасности.

В течение июня дети из Котельников также отдыхали в пришкольных лагерях, открытых в городском округе, патриотическом лагере «Патриот».

Для родителей, которые самостоятельно приобрели путевку на летний детский отдых в этом году, действует мера поддержки, инициированная президентом Владимиром Путиным. Благодаря ей можно получить частичную компенсацию стоимости детского отдыха в рамках госпрограммы — до 50% от ее стоимости. О данной мере поддержке более подробно можно узнать на сайте мирпутешествий.рф.