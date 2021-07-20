РИАМО - 20 июл. «Единая Россия» призвала все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы. В рамках соглашения партиям предлагается взять на себя добровольные и осознанные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм и минимумом массовых мероприятий.

Нынешняя избирательная компания проходит в особенных условиях, связанных с пандемией коронавируса и рядом антиковидных ограничений, отметил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак на брифинге, который он провел вместе с главврачом больницы в столичной Коммунарке Денисом Проценко.

«Единая Россия» призывает всех участников предвыборной гонки - кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов - обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдать требования региональных властей и санитарных властей РФ. Безусловно, выборы важны, но еще важнее здоровье и безопасность наших граждан», - сказал Турчак.

Он добавил, что «Единая Россия» будет неукоснительно соблюдать все положения соглашения «За безопасные выборы!».

Проценко в свою очередь рассказал о работе больницы, которая уже более 500 дней борется с пандемией.

«Для меня и всей нашей команды тяжелые больные, смерти – не пустые слова. Я не могу сказать, что пандемия закончилась. Призываю всех соблюдать социальную дистанцию, правильно носить маски и регулярно их менять», - сказал Проценко.

Он добавил, что сегодня очень важна вакцинация от коронавируса, особенно для тех, кто работает с людьми.

Безопасное голосование

Главный врач Балашихинского родильного дома Наталья Алимова назвала предлагаемые ЕР меры актуальными и необходимыми.

«За последний год с учетом сложившийся эпидемиологической ситуации наш родильный дом уже третий раз был перепрофилирован в здание ковидного госпиталя. И, к сожалению, в том месте, где люди должны рождаться, происходит абсолютная противоположность – они умирают. И виной этому зло под названием Covid-19 – то, с чем мы боремся по сегодняшний день», – отметила Алимова.

Она добавила, что к 19 сентября, когда будет проходить повсеместное голосование, коронавирус еще не будет побежден, поэтому необходимо строго соблюдать все меры предосторожности.

«Выборы должны пройти – людям нужны перемены. А для профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, при подготовке и проведении голосования должны соблюдаться основные правила. Все участники процедуры должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, возможностью продезинфицировать руки, должна соблюдаться социальная дистанция. Также для избирателей будет предоставлена возможность проголосовать онлайн, не посещая избирательный участок лично. При таком уровне подготовки голосование пройдет абсолютно безопасно», – заключила Алимова.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. Согласно утвержденному ЦИК порядку, выборы пройдут в течение 3 дней - с 17 по 19 сентября.