РИАМО - 20 июл. Москва и Международный союз общественного транспорта (МСОТ) запускают новый онлайн-сервис CityTransitData, который станет первой в мире аналитической платформой, позволяющей посмотреть и сравнить информацию о транспорте в мегаполисах, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Платформа удобна как для транспортных экспертов, так и для рядовых пользователей. Можно быстро получить срез по городам или по определенному показателю. К примеру, можно посмотреть пассажиропоток транспорта или количество парковочных мест и стоимость часа парковки. Это позволит получить полную картину развития транспорта в разных городах.

Всю информацию можно использовать для исследований, журналистских материалов и даже студенческих работ.

Пока что в базе находятся 6 мегаполисов и больше 30 показателей, но постепенно их число будет увеличиваться. Планируется показывать около 30 мегаполисов и больше 50 показателей. Другие города также могут присоединиться к проекту, поделиться своими данными и использовать информацию из базы для сравнения.

«Мы уже давно сотрудничаем с зарубежными коллегами и делимся друг с другом лучшими решениями. Во время пандемии коронавируса обмен опытом помог и нам, и другим городам принять действенные меры в борьбе с инфекцией. Для нас большая честь вместе с МСОТ развивать CityTransitData», — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он отметил, что проект позволит еще больше обмениваться данными, смотреть и анализировать лучшие решения.

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