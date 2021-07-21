РИАМО - 21 июл. Российское общество «Знание» в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» организует в среду прямой эфир с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Он ответит на вопросы о прививках от Covid-19, сообщает пресс-служба общества.

Трансляция начнется в 16:00 на официальном сайте проекта и в группе общества в «ВКонтакте». Задать Мурашко вопросы сможет любой желающий через форму на сайте. Наиболее популярные вопросы озвучат во время эфира.

Проект «Разберемся в вакцинах вместе» создан для того, чтобы помочь людям развеять мифы, понять порядок вакцинирования в каждом регионе и принять правильное для себя решение.

В рамках кампании общество «Знание» вместе с акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн-эфиры с государственными деятелями и экспертами.

Экспертная информация о вакцинации из достоверных источников будет накапливаться на портале «Разберемся в вакцинах вместе». Гражданам будут доступны интервью авторитетных врачей, научные данные, информация о производстве препаратов, возможных побочных явлениях, факторах риска и влияния на организм.

Для информирования о ресурсе выпустят буклеты с краткой информацией о вакцинации и QR-кодом, ведущим на сайт. Их распространят в МФЦ, вузах, аптеках и поликлиниках по всей стране.​

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Текстовая трансляция

20 ИЮЛЯ

- Более 4 млн москвичей получили первый компонент вакцины от Covid‑19. Из них второй компонент вакцины получили более 2,2 млн человек.

- Еще 1 947 пациентов вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии выздоровело 293 502 человека.

- Профессор рассказал, чем опасна неполная вакцинация от Covid‑19. Люди с не полностью сформированным защитным слоем антител остаются уязвимы для коронавируса.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в столице умер 101 пациент с Covid‑19. Всего за время пандемии в городе умерли 24 585 человек, заболевших Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 23 770 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 478 больных. В Москве - 3 188.

- В РФ могут ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования против Covid‑19. Наказывать за такие призывы предлагают по Уголовному кодексу.

- Привитые от Covid‑19 смогут очно посещать занятия клуба «Московское долголетие». Занятия начнутся 21 июля.

- Более 3 тыс специалистов помогают москвичам в центрах вакцинации от Covid‑19. Все сотрудники одеты в фирменную одежду и их легко найти.