РИАМО - 20 июл. Избирательная комиссия Московской области на 212-м заседании заверила списки кандидатов в депутаты регионального парламента от партий «Яблоко» и «Российский общенародный союз», сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Так, от «Яблока» были заверены списки кандидатов по единому избирательному округу (42 человека) и по одномандатным избирательным округам (25 человек). Кроме того, был открыт специальный избирательный счет и зарегистрирован уполномоченный представитель партии по финансовым вопросам.

От политической партии «Российский общенародный союз» заверили список кандидатов по одномандатным избирательным округам (3 человека).

Ранее Мособлизбирком заверил списки кандидатов в депутаты регионального парламента от КПРФ, ЛДПР, партий «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Родина», «Единая Россия», «Зеленые», «Коммунисты России», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

В единый день голосования в Подмосковье выберут депутатов Мособлдумы. В региональный парламент избираются 50 депутатов сроком на 5 лет по смешанной избирательной системе: 25 депутатов – по партийным спискам и 25 – по одномандатным округам.