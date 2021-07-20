РИАМО - 20 июл. Мусульмане Подмосковья 20 июля отметили праздник Курбан-байрам. В этом году в 19 муниципалитетах региона из-за пандемии праздничные проповеди и молитвы прошли в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности области.

В мечетях, молельных домах и мусульманских культурных центрах на мероприятиях присутствовали только председатели общин, имамы и работники мечетей.

Прямую трансляцию проповеди из Ногинской Соборной мечети с 7:00 организовал телеканал 360. Праздничное богослужение провел муфтий Московской области Рушан хазрат Аббясов.

На других 18 площадках – в мечетях и молельных домах – мероприятия начались с 8:00.

В 9 городских округах организовали места для ритуального жертвоприношения животных в честь праздника Курбан-байрам.

«Порядка 200 сотрудников правоохранительных органов было задействовано в обеспечении общественного порядка во время празднования мусульманского праздника в Подмосковье», - сообщил заместитель председателя правительства области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Во время праздничных мероприятий конфликтов на межнациональной почве и правонарушений экстремистского характера выявлено не было.