РИАМО - 20 июл. «Желтый» уровень погодной опасности будет действовать на территории Москвы и Подмосковья до 00:00 часов 22 июля из-за высокого риска возникновения пожаров. Местами в регионе прогнозируется 4 класс пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Жара в столичном регионе наконец спала и не считается опасной. Днем по области не выше 28 градусов тепла. Сильных гроз и дождей во вторник не ожидается.

Ранее из-за высокой пожароопасности до 19 июля был закрыт въезд в подмосковные леса для людей и транспорта.

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