РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 июл. В торговом центре «МЕГА Белая Дача» в Котельниках по вторникам проходят бесплатные занятия по суставной гимнастике, сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря сотрудничеству с ТЦ МЕГА «Белая Дача» жители города Котельники имеют возможность бесплатно заниматься суставной гимнастикой. Под руководством опытного тренера участники регулярно поддерживают здоровый образ жизни, выполняя комплекс упражнений на улучшение подвижности суставов и увеличения эластичности связок.

Тренировки проходят по вторникам в 10:00 по адресу: Котельники, 1-Покровский проезд, дом №5, ТЦ «МЕГА Белая Дача», пространство «Культура на высоте». Занятия проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.