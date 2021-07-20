РИАМО - 20 июл. Знойная погода вернется в Москву и Подмосковье с приходом антициклона в конце июля, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В последних числах июля - начале августа в Москве установится жаркая погода. Под воздействием антициклона воздух прогреется и его температура будет держаться на отметке около 30 градусов», — сказала Позднякова.

Она добавила, что в это время сильных дождей ожидать не стоит, они пройдут локально.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что 22 июля после длительной жары в Московский регион придет похолодание. По словам синоптика, будут дуть холодные северные ветра. В целом погода будет ощущаться как «обвал холода».

Врачи ранее предупреждали, что 30-градусная жара приводит к функциональному сбою в работе организма и снижению иммунитета.

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