РИАМО - 20 июл. УФСИН опровергло информацию о том, что девушку, сбившую трех детей на перекрестке в Москве, определили в одиночную камеру. Москвичка в данный момент находится на карантине, сообщает Федеральное агентство новостей.

Валерию Баширову доставили в следственный изолятор после суда. Сейчас ее отправили в карантинное отделение в соответствии с нормами российского законодательства.

После осмотра медицинских сотрудников и оформления документов девушку отправят в обычную камеру.

Ранее Тверской районный суд по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения девушке с домашнего ареста на заключение под стражу.

Валерия Баширова 16 июля за рулем автомобиля Mazda сбила трех маленьких детей на пешеходном переходе. Двое мальчиков скончались, 9-месячная девочка находится в тяжелом состоянии в больнице.