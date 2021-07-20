РИАМО - 20 июл. За 6 месяцев текущего года в Москве выявлено более 20 тыс. нарушений требований к перевозке детей, сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

Сотрудники ГИБДД напомнили автомобилистам, что несовершеннолетним пассажирам необходимо обеспечивать должный уровень и качество безопасность. Важно соблюдать правила дорожного движения и осознавать двойную ответственность.

Пренебрежение требованиями, отсутствие в автомобиле специальных детских удерживающих устройств и ремней безопасности могут привести к трагическим последствиям.

Ранее сотрудники ведомства подвели итоги минувшей недели в части перевозки детей в транспортных средствах. За указанный период дорожная полиция сопроводила к местам назначения более 7 тыс. ребят.