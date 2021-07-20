РИАМО - 20 июл. С начала летнего сезона сотрудники ЦППК бесплатно раздали пассажирам примерно 30 тыс. л питьевой воды, сообщили РИАМО в Центральной пригородной пассажирской компании.

Раздача воды проходила на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах столицы, а также на станциях Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушино, Одинцово, Пушкино, Раменское, Нижегородская.

Больше всего воды ЦППК раздала на Курском вокзале – ее общее количество превысило 5 т.

20 июня Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в столичном регионе. Он продлился 9 дней – до 28 июня. С 7 июля в Москву пришла вторая волна аномальной жары, «оранжевое» предупреждение действовало до 18 июля. По данным метеорологов, за это время в столице было побито несколько температурных рекордов.

Каждый год в условиях жаркой погоды ЦППК бесплатно раздает пассажирам воду на станциях.