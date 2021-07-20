РИАМО - 20 июл. Скорость транспортного потока в Щелкове и Фрязине увеличилась на 30% за счет оптимизации движения. Поток автомобилей, движущихся в Москву, ускорился на 10%, сообщается в Telegram-канале «Дороги и транспорт МО».

Оптимизацию провели по проекту «Долой глупые пробки», объявленному губернатором Московской области Андреем Воробьевым в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Перекресток Пролетарского проспекта с Заречной и Талсинской улицами был самым проблемным узлом в Щелкове. Время проезда 4 км в часы пик составляло до 40-50 минут.

«Прежде всего здесь изменили пофазный разъезд, убрана полная пешеходная фаза. Теперь пешеходы переходят через Пролетарский проспект в фазе выезда с Заречной улицы, а пешеходы с Талсинской и Заречной улиц идут одновременно с транспортом прямо по Пролетарскому проспекту», - сказал главный эксперт проекта Андрей Мухортиков.

Изменилось и время, выделенное на повороты автомобилей.