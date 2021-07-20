В Москве продолжается реализация программы комплексного развития территорий (КРТ). Одна из ее важных задач – застройка промышленных зон, так называемого «ржавого пояса» столицы, которые занимают огромные территории и практически не используются. РИАМО продолжает серию публикаций о том, как изменятся территории бывших складов, заводов и фабрик в ближайшие годы. Сегодня мы расскажем, как преобразится промзона «Дегунино-Лихоборы», расположенная на севере столицы.

Доступный транспорт и слабая экология

Промзона «Дегунино-Лихоборы» с внушительной площадью в 162,4 гектара расположена на севере Москвы. Она охватывает территорию районов Бескудниково и Западное Дегунино.

Как отмечают в агентстве недвижимости «Бон Тон», у локации хорошая транспортная доступность: с одной стороны территория граничит с Дмитровским шоссе, с другой – с Северо-Восточной хордой. Между собой магистрали объединены внутренними проездами и улицами. В непосредственной близости к территории промзоны расположены станции МЦК «Лихоборы» и «Окружная», также можно добраться до двух станций метро – «Селигерская» и «Верхние Лихоборы».

«Правда, близость к крупным дорожным магистралям – это одновременно и недостаток локации. Экологический рейтинг территории – 7–8 балов, светло-красная зона, что считается хоть и удовлетворительным, но не очень комфортным даже в условиях Москвы», – отмечает генеральный директор АН «Бон Тон» Наталия Кузнецова.

В первую очередь, негативное воздействие на экологию локации оказывают автомобильные выхлопы, отсутствие зеленых насаждений, высокая плотность населения, а также прошлое промзоны, специализировавшейся на машиностроении.

Сегодня, по данным АН «Бон Тон», на первичном рынке промзоны «Дегунино-Лихоборы» в реализации находятся 7 проектов комфорт-класса общей площадью в 38,4 тысячи квадратных метров (818 лотов).

«Средневзвешенная цена квадратного метра (СВЦ) составляет 266 тысяч рублей при средней цене лота 12,5 миллиона рублей: на рынке квартир СВЦ составляет 266,8 тысячи рублей при средней цене 12,5 миллиона рублей, на рынке апартаментов – 254 тысячи рублей при средней цене лота 11,2 миллиона рублей», – добавляет Кузнецова.

По данным «Авито Недвижимости», в июне 2021 года интересоваться приобретением вторичного жилья в районе Бескудниково стали на 40,6% больше по сравнению с аналогичными значениями в прошлом году. Показатели спроса на новое жилье в районе Западное Дегунино выросли в 2,4 раза наряду с данными за июнь прошлого года.

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Возведение масштабных ЖК

В перспективе реновация промзоны приведет к более активному развитию районов Западное Дегунино и Бескудниково, а также формированию на их территории новых центров притяжения для жителей близлежащих районов Северного административного округа и столицы в целом, считают в «Авито Недвижимости».

Сейчас на территории бывшей промышленной зоны расположены торгово-развлекательный центр «XL», бизнес-центр «Дмитровское шоссе, 60», ОАО «Владыкинский механический завод», Центральный научно-исследовательский технологический институт, производственное объединение «Интарком», Колледж сферы услуг № 10 и АО «Московская книга».

В течение нескольких лет здесь достроят жилой комплекс «Селигер Сити», который будет состоять из нескольких корпусов, названных в честь великих деятелей культуры и искусства: «Рембрандт», «Репин», «Брюллов», «Рубенс», «Беринг», «Баренц», «Ван Гог» и «Кандинский».

«Помимо современных жилых комплексов, планируется также возведение важнейших объектов социальной инфраструктуры – школ, детских садов, торговых точек, детских площадок и зон отдыха, которые сделают район еще более привлекательным и комфортным для проживания», – поясняет РИАМО руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Так, например, согласно плану, в состав жилого комплекса войдут детский сад на 300 мест, блок начальных классов на 250 мест, спортивно-развлекательный центр и парковка на 587 автомобилей.

Также идет строительство ЖК «Любовь и голуби» площадью около 30 тысяч квадратных метров и ЖК «Ильменский 17» площадью около 160 тысяч квадратных метров с детским садом на 175 мест.

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Никаких серых локаций

Председатель правления концерна «Русич» Александр Ванчура уверен: производственная зона №48 «Дегунино-Лихоборы» имеет большой потенциал. Это обусловлено ее внушительной площадью и хорошей транспортной доступностью. Наличие рядом СВХ и Дмитровского шоссе, станции метро и двух станций МЦК делают этот участок привлекательным для девелоперов, которые занимаются проектами комплексного освоения территорий.

«Сейчас в промзоне расположено несколько предприятий, которые занимаются ремонтом автомобилей. Многие строения, в том числе производственного назначения, давно закрыты и не используются, потому логично снести здания, которые не только морально устарели, но и утратили свою функциональность. Вместо серой, мрачной локации на карте появится современная жилая застройка с соответствующей инфраструктурой и рабочими местами», – рассказывает эксперт.

Он прогнозирует хорошую востребованность объектов стрит-ритейла (магазины продуктов и товаров повседневного спроса, булочные, небольшие кофейни), служб быта (мастерские, химчистки) и групп детского развития.

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По стопам Петра I

«Благодаря облагораживанию неиспользованных городских территорий столица удерживает свою привлекательность для тех, кто хочет жить в благоустроенном городе. Промзона «Дегунино-Лихоборы» – не исключение», – считает советник генерального директора компании «Стройком» Сергей Каримов.

Редевелопмент участка площадью около 10 гектаров позволит связать воедино инфраструктурные решения, социально-значимые объекты, «рабочую» зону и жилые кварталы с подземными парковками. Такая модернизация – полезная история, уверен эксперт. Ведь благодаря ей появятся новые школы, парковые пространства, спортивные площадки и жилье комфорт-класса, что позитивно скажется на инвестиционном климате города.

В целом реорганизация промышленных зон необходима не только в рамках Москвы и Московской области, но и в других региональных центрах нашей большой страны, подчеркивает Каримов. Делать ставку исключительно на Москву – проигрышная стратегия. Правильно – отрабатывать новые методики строительства на территории столицы, а затем переносить положительный опыт на заброшенные территории других российских городов, уверен эксперт.

«Хороший пример для наших властей – Петр I, который построил целый город с грамотными дорожно-транспортными развязками и прочей инфраструктурой, необходимой для комфортной жизни. Уже тогда знали, что планировать застройку территорий необходимо с учетом ее особенностей. В случае с Питером – это вырытые искусственные каналы, которые разгрузили дороги и сделали движение по городу максимально удобным для жителей. Из этой истории можно сделать вывод, что любое обновление и любое грамотное проектирование большой зоны позволяет сделать местность более функциональной и востребованной для жизни», – отмечает Каримов.

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Нагрузка на траффик

«Реновация промзоны «Дегунино-Лихобры» – одно из самых, на мой взгляд, необходимых событий для нашего района. Удивительно, что при столь развитой транспортной составляющей и дефиците земельных участков под застройку в Москве данная территория не осваивалась ранее», – говорит генеральный директор агентства недвижимости «HOMEWAY-Недвижимость», эксперт в сфере недвижимости МГО «ОПОРА РОССИИ» Марсель Ахметшин.

Он прогнозирует, что реновация данной промзоны удовлетворит спрос на недвижимость, что стабилизирует цены на нее во всем районе.

Из минусов этой застройки эксперт называет рост нагрузки на автомобильный трафик района, улиц Большая Академическая и Дубнинская, Дмитровского шоссе, Бескудниковского бульвара.

«В связи с этим без сомнения могу заявить о необходимости срочного продолжения остановленного ранее строительства переезда через железную дорогу в продолжении улицы 800-летия Москвы для прямого выезда на Алтуфьевское шоссе. Данный переезд позволит разгрузить Дмитровское и Коровинское шоссе, улицу Дубнинскую, Бескудниковский бульвар и Большую Академическую улицу», – говорит Ахметшин.