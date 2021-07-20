РИАМО - 20 июл. Президент России Владимир Путин во время визита на МАКС-2021 съел свой любимый пломбир «Коровка из Кореновки», сообщает РИА Новости.

Стаканчики мороженого принесли в розовом кейсе. Сначала его предложили президенту России, а затем другим гостям, которые смотрели полеты вместе с ним.

«Денис, ты заплатил?» - в шутку поинтересовался зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов у главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Владимир Путин внимательно изучил упаковку, после чего открыл и попробовал пломбир.

Это мороженое Путин покупал на фестивале МАКС-2019, им же угощал турецкого коллегу Тайипа Эрдогана.

Глава государства ранее принял участие в церемонии открытия авиасалона. МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 26 июля.

Открытие авиасалона МАКС‑2021 в Жуковском>>