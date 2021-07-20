РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 июл. С начала текущего года обучение в школе приемных родителей прошли 67 потенциальных приемных родителей из подмосковной Балашихи, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Всего в регионе насчитывается 70 школ приемных родителей.

По словам зампреда правительства Московской области – министра социального развития региона Ирины Каклюгиной, обучение там действительно помогает будущим приемным родителям вступить в новый период жизни и взять ребенка-сироту на воспитание.

«В дальнейшем специалисты служб сопровождения оказывают бесплатную консультационную поддержку приемным семьям», – подчеркнула Каклюгина.

В Московской области существует Тelegram-канал «Опека Подмосковья» https://t.me/OpekaMO, где любой желающий сможет узнать, как подготовиться к принятию ребенка в семью.