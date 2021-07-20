РИАМО - 20 июл. В России стартовал песенный проект, призванный настроить отечественных спортсменов на победу на предстоящих XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но в связи с пандемией коронавируса состязания перенесли на 2021 год. Они состоятся с 23 июля по 8 августа без зрителей на трибунах.

На Играх в Токио российским спортсменам придется особенно непросто - из-за санкций Всемирного антидопингового агентства им запрещено демонстрировать государственные символы - флаг и герб, использовать национальный гимн. Выступать атлеты будут как команда Олимпийского комитета России.

Чтобы поддержать российских олимпийцев, по инициативе Ассоциации студенческих спортивных клубов России запущен проект #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ, который стал всероссийским музыкальным флешмобом.

В рамках проекта создано 10 видеороликов, где болельщики со всей России исполняют любимые песни олимпийцев, среди которых известные произведения «Есть только миг», «Группа крови», «Команда молодости» и другие.

Первое видео проекта - песня «Герои спорта» - уже доступно на YouTube: https://youtu.be/-ijBlReNl8Y. Остальные ролики будут регулярно публиковаться на канале #МУЗЫКАВМЕСТЕ, последним 7 августа выйдет видео с гимном России.

Авторы флешмоба #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ надеются, что музыкальные видео от болельщиков поднимут спортсменам настроение и помогут настроиться на победу.