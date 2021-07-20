РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. Образовательный центр на 1100 мест на Бородинском бульваре в Подольске оснастят современным оборудованием и мебелью, уже готовы пищеблок и медкабинет, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В рамках нацпроекта «Образование» завершается строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Кутузово. В настоящее время туда поставляют мебель и необходимое оборудование.

«На объекте продолжаются отделочные работы, ведется монтаж инженерных сетей и сетей электроснабжения, завершается благоустройство школьной территории, продолжается оснащение школы необходимым оборудованием и мебелью», - сказал глава строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

По его словам, на объект уже поставили мебель и оборудование для пищеблока и медицинского кабинета.

Площадь нового 4-этажного здания школы составит более 16,8 тыс. кв. м. Функционально его разделят на блоки для начальных классов, среднего и старшего звена, а также общешкольный и административный. В школе оборудуют медицинский кабинет, пищеблок со столовой, актовый зал с эстрадой и артистическими помещениями, спортивный зал и библиотечно-информационный центр.

На территории нового образовательного учреждения построят современный стадион с беговыми дорожками, площадками для подвижных игр, зонами для отдыха и общешкольных мероприятий.

Завершить строительство нового образовательного центра планируют в текущем году.