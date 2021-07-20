РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 июл. В Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО) поступило 155 обращений от жителей Котельников за неделю, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.

Госжилинспекция составила топ жилищно-коммунальных запросов жителей Котельников на минувшей неделе. За неделю в ЕДС МО поступило 155 обращений от жителей городского округа по вопросам содержания многоквартирных домов. Наибольшее количество заявок поступило в категориях: неисправное освещение подъезда/входной группы (26), ненадлежащая уборка подъездов (22), отсутсвие горячей воды (17).

Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина напомнила, что направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО.

Это наиболее оперативный способ решения жилищно-коммунальных проблем. Управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки. Качество проведенных работ должен согласовать заявитель.