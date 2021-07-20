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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
С 20 и до 25 июля в подмосковном Жуковском пройдет Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021), на котором представят новый отечественный истребитель.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
В салоне участвуют порядка 60 подмосковных предприятий, к участию заявлены более 550 компаний из России и 54 стран мира.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Увидеть новинки пригласили 120 делегаций из 65 стран.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Около 20-30 тыс. человек будет посещать МАКС-2021 каждый день.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Из-за проведения МАКС-2021 движение транспорта на дорогах в Жуковском временно ограничат.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
По словам организаторов мероприятия, на выставке состоится ряд громких премьер.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Так, в рамках салона впервые представят среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Мероприятие проведут с учетом антиковидных мер и ограничения числа посетителей.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие авиасалона МАКС-2021
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие авиасалона МАКС-2021
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие авиасалона МАКС-2021
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие авиасалона МАКС-2021
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие авиасалона МАКС-2021
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие авиасалона МАКС-2021
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие авиасалона МАКС-2021
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие авиасалона МАКС-2021
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие авиасалона МАКС-2021
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие авиасалона МАКС-2021
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