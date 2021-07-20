РИАМО - 20 июл. Мосгорсуд во вторник смягчил приговор в отношении Павла Грин-Романова, который 31 января на несанкционированной акции распылил газовый баллончик в лицо росгвардейца, сообщает пресс-служба суда.

Ранее ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Во вторник Московский городской суд изменил вынесенный приговор, смягчил наказание до 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Осужденный зимой этого года принял активное участие в несогласованных публичных массовых мероприятиях. Своими действиями он причинил сотруднику Росгвардии физическую боль и телесные повреждения в виде химического ожога глаз, квалифицирующегося как легкий вред здоровью.