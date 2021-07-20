РИАМО - 20 июл. Госкорпорация Ростех представил президенту России Владимиру Путину новый истребитель пятого поколения от компании «Сухой», сообщается на сайте корпорации.

Российский лидер Владимир Путин во вторник посетил Международный авиакосмический салон МАКС-2021 в Жуковском. После завершения торжественной церемонии открытия, глава государства прибыл в выставочный павильон компании «Сухой», где глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь презентовали новый истребитель ЛТС Checkmate.

ЛТС представляет собой легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе поддержку работы пилота с помощью искусственного интеллекта. Истребитель обладает малой заметностью и высокими летно-техническими характеристиками. В работе над проектом ЛТС Checkmate широко применяются суперкомпьютерные технологии.

ЛТС отличают возможности адаптации под потребности конкретного заказчика, низкая стоимость эксплуатации и широкие боевые возможности.

В салоне МАКС-2021 участвует порядка 60 подмосковных предприятий, к участию заявлены более 550 компаний из России и 54 стран мира. Увидеть новинки пригласили 120 делегаций из 65 стран. Около 20-30 тыс. человек будет посещать МАКС-2021 каждый день.

Авиасалон МАКС‑2021 в Жуковском: что посмотреть в небе и на земле>>