РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 20 июл. В подмосковном Дзержинском построят новый складской комплекс, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступило 27 новых проектов, из них 11 – объекты крупного бизнеса, 16 – малого. Среди проектов малого бизнеса есть два складских объекта площадью участков и 0,63 га в городском округе Дзержинский.

Подать заявку на сопровождение ЦСС нежилого объекта можно через почту: css@mosreg.ru и колл-центр по номеру: 8(498)602-00-00.