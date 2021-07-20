РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 20 июл. С начала текущего года обучение в школе приемных родителей прошли 14 потенциальных приемных родителей из подмосковного Дзержинского, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Всего в регионе насчитывается 70 школ приемных родителей.

«Обучение там действительно помогает будущим приемным родителям вступить в новый период жизни и взять ребенка-сироту на воспитание. В дальнейшем специалисты служб сопровождения оказывают бесплатную консультационную поддержку приемным семьям», – сказала зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

В Московской области существует Telegram-канал «Опека Подмосковья», где любой желающий сможет узнать, как подготовиться к принятию ребенка в семью.