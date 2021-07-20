РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. В текущем году в парке Лапса поселка Томилино городского округа Люберцы планируют начать работы по благоустройству, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В этом году запланирован третий этап благоустройства территории Малаховского озера и начало работ по обустройству парка Лапса», - отметил Ружицкий.

Он напомнил, что в округе проводится комплексное благоустройство 38 дворовых территорий.

«Будет установлено 33 детских игровых, 14 спортивных и 3 универсальные площадки. В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» в Люберцах обустроены три детских игровых комплекса, еще по двум адресам ведутся работы», - добавил Ружицкий.