РИАМО - 20 июл. За минувшую неделю сотрудники Госавтоинспекции Москвы сопроводили 158 автобусов с детьми. Благодаря этому более 7 тыс. ребят смогли безопасно добраться до мест назначения, сообщает пресс-служб ведомства.

Всего было организовано 28 колонн транспортных средств, перевозивших детей. Дорожная полиция осуществила проверку технического состояния каждой из них.

Ранее Госавтоинспекция опубликовала итоги теоретического экзамена среди лиц, лишенных права управления автомобилем. Из 455 участвовавших испытание прошли только 192 человека.

Сотрудники ведомства напомнили, что соблюдение ПДД необходимо для сохранения жизни и здоровья людей.