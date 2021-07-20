РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 июл. В этом году в городском округе Щелково будут заасфальтированы подъездные дороги к 14 СНТ, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Будут заасфальтированы дороги к СНТ: Маяк, Природа, Хуторок, Эколог и Домостроитель, Электрон, Московский садовод, Березка-3, Дорожник, Кожино, Синеглазка, Спутник, Уча, Юбилейный, а также поселок Загорянский, улица Ленина (дорога до ДСК Пятилетка). Работы будут выполнены не позднее 15 октября 2021 года.

До конца 2021 года будет выполнено проектирование подъездных дорог к СНТ: Козино, Ручеек-3, Клюквенный, Флора-2, Металлург.