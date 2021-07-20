РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Строительную компанию «ЖСИ Проект» привлекли к административной ответственности за незаконные работы на карьере в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В городском округе Люберцы строительная компания «ЖСИ Проект» возводит набережную на обводненном Новокрасковском карьере. Работы ведутся в водоохранной зоне, однако за разрешением на пользование водным объектом строители не обращались.

За незаконные работы, связанные с порчей земель и угрозой экологии водного объекта, нарушитель привлечен к административной ответственности. По итогам расследований на строительную компанию наложен штраф.