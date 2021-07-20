РИАМО - 20 июл. В Солнечногорске 18-летнюю девушку подозревают в убийстве по неосторожности 19-летней подруги - погибшую столкнули с пирса, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения по неосторожности смертельных травм (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

По предварительным данным, во время купания в акватории Истринского водохранилища девушку толкнула ее 18-летняя подруга. Когда девушка падала, то ударилась головой об пирс, затем потеряла сознание в воде и скончалась.

Следователь осмотрел место происшествия и допросил очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза, а также запрошен характеризующий материал. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.