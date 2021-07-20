РИАМО - 20 июл. Подведены итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области», сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В номинации «Лучший экскурсовод (гид)» победителями стали:

I место – Сизов Владимир, Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина» (п. Большие Вяземы Одинцовский городской округ);

II место – Симонова Олеся, туристское агентство «Вентус» (Павловский Посад);

III место – Сергеева Анна, Центр инвестиций и устойчивого развития (Зарайск).

Задачей участников конкурса было так рассказать о достопримечательностях, чтобы туристы полноценно наслаждались городом и достопримечательностями и не грустили от скучных исторических фактов. Экскурсоводы должны не только идеально знать город, но и обладать харизмой, быть эмпатичными.

В конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области» также названы: «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения», «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)».

В Подмосковье уже выбрали «Лучшего экскурсовода (гида)», «Лучшего официанта гостинично-ресторанного сервиса», «Лучшего повара гостинично-ресторанного сервиса», «Лучшего мастера народного художественного промысла».

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