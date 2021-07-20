РИАМО - 20 июл. Начались строительные работы по возведению экоцентра в рамках реализации проекта «Парк Яуза». Возведение идет в пойме реки Яузы и ее притока Чермянки, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Сейчас строители монтируют металлокаркас и возводят стены. Уже выполнено устройство основания. После текущего этапа рабочие приступят к возведению перегородок, кровли, фасадных работ, внутренней отделке, а также монтажу внутренних инженерных коммуникаций. Все работы планируют завершить в текущем году.

Предпочтение отдается природным строительным материалам - дереву. Частичное витражное остекление будет пропускать естественный свет в здание.

Рядом планируют построить вертикальную ферму, аптекарский огород и сенсорный сад. Площадь экоцентра составит более 1,2 тыс. кв. м. Внутри будут интерактивные выставочные залы, кинозал и профлаборатория для посетителей всех возрастов.

С 2016 по 2020 годы рабочие благоустроили 5 участков будущего парка общей площадью 135 га. В текущем году работы ведутся от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова.