РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Жительница Люберец попросила главу округа Владимира Ружицкого установить пандус для инвалида в доме на Октябрьском проспекте, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Накануне Ружицкий провел личный прием жителей. Он состоялся с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности.

«Рассмотрели проблемы участников долевого строительства, вопросы развития территорий СНТ, организации торговой деятельности и проведения рейдов по пресечению несанкционированной торговли, предоставления льгот отдельным категориям граждан», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что с важной просьбой обратилась жительница дома №327 по Октябрьскому проспекту. В подъезде МКД требуется обустройство пандуса для инвалида-колясочника.

Многих жителей интересовали жилищные вопросы, а также проблема несанкционированной торговли на территории городского округа.

«На прием пришли 24 человека. Все обращения зафиксированы и приняты в работу», - подчеркнул Ружицкий.