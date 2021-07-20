РИАМО - 20 июл. Министерство природных ресурсов и экологии России опровергло риск возникновения дефицита товаров из-за внедрения в 2022 году новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП). Об этом сообщает Газета.ru.

В ведомстве подчеркнули, что реализация новой концепции РОП, предложенной в рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, не скажется на ассортименте товаров в магазинах.

Минприроды предлагает законодательно запретить продажу товаров и товаров в упаковке, не включенных в специальный реестр в рамках системы учета отходов. В Ассоциации компаний розничной торговли ранее посчитали, что реализация законопроекта об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки может привести к сокращению ассортимента в магазинах.

В ответ Минприроды призвало не запугивать граждан «пустыми полками». Ведомство указало на то, что производители несут ответственность за утилизацию товаров и упаковки уже более 4 лет.

«Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства», — сообщается на сайте министерства.