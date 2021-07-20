РИАМО - 20 июл. В инфекционные больницы Подмосковья требуются анестезиологи-реаниматологи, ежемесячная зарплата составит от 200 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Специалисты смогут работать вахтовым методом. Для них обеспечат безопасные условия труда, бесплатные питание, проживание, официальное оформление.

В инфекционные больницы также нужны врачи, средний и младший медицинский персонал.

Подстанции скорой помощи приглашают на работу врачей, фельдшеров и медсестер. В числе преимуществ: социальная ипотека, доплаты за стаж, категории, доплаты для молодых специалистов, бесплатная форма, средства индивидуальной защиты, служебное жилье и частичная компенсация за него, подработки и дополнительные дни отпуска.

Резюме можно направить на mz-hr@mosreg.ru. Узнать подробности - по телефону +7 (495) 990-77-77.