РИАМО - 20 июл. МХАТ имени Горького не подписывал новый контракт с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, сообщает Газета.ru.

Сообщения о заключении договора между МХАТ и Бузовой появились ранее в нескольких СМИ. В них говорилось, что Бузова будет участвовать в спектаклях «Чудесный грузин» в сентябре.

«Театр сейчас находится в отпуске и приступит к подготовке сезона с первых чисел августа. К этому моменту будут известны все детали по осеннему спектаклю «Чудесный грузин», — рассказала пресс-секретарь МХАТ Виктория Мусина-Пушкина.

Премьерные показы спектакля «Чудесный грузин» с участием Бузовой прошли 11 и 12 июня. Телеведущая сыграла роль певицы кабаре Беллы Шанталь. По сюжету она становится шпионкой и спасает Сталина.